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Факти / Україна / Суспільство
Андрій Жигайло |

Україна запросила приєднатись Чорногорію до Кримської платформи

У Києві відбулася зустріч першої заступниці міністра закордонних справ України Еміне Джапарової з послом Чорногорії Драгіцею Понорац. Джапарова запросила Чорногорію приєднатися до Кримської платформи.

Понорац заявила про чітку позицію Чорногорії щодо невизнання тимчасової окупації Криму Російською Федерацією, повідомили у МЗС.

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– Джапарова висловила вдячність за підтримку та поінформувала про порушення прав людини та мілітаризацію Криму з боку РФ. Вона також представила бачення України щодо започаткування Кримської платформи та запросила чорногорську сторону долучитися до її роботи, – розповіли в МЗС.

Саміт Кримської платформи

Саміт Кримської платформи відбудеться в травні 2021 року в Києві.

Кримська платформа працюватиме на кількох рівнях. Перший – найвищий політичний рівень, до якого долучаться глави іноземних держав та урядів.

Другий – рівень очільників зовнішньополітичних відомств та міністрів оборони. Третій – міжпарламентський рівень. І четвертий – рівень неурядових експертів.

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