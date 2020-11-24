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Факти / Україна
Віталій Плахта |

В Україні до кінця тижня буде майже 95 тис. нових випадків коронавірусу – НАН

НАН України представила прогноз розвитку епідемії Covid-19 в Україні на період з 23 до 29 листопада 2020 року.

Експерти вирахували, що до кінця тижня в Україні можуть зафіксувати майже 95 тис. нових випадків коронавірусу.

Крім того, вчені прогнозують, що до 29 листопада загальна кількість померлих з Covid-19 сягне 12 501, тобто до кінця тижня кількість жертв хвороби зросте на 1 426.

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Україна на 6 місці в Європі за кількістю нових випадків

За даними сайту Worldometers, станом на 23 листопада Україна посіла шосту позицію серед країн Європи за кількістю нових інфікованих коронавірусом.

За кількістю летальних випадків за минулу добу Україна перебуває на 19 позиції у світі та на 12 в Європі.

Джерело: НАН України

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