Порушників буде покарано: в Україні з’явиться додаток для відстеження контактних осіб

Україна може почати відстежувати контактних осіб хворих на коронавірус за допомогою цифрового додатку.

Про це в ефірі ток-шоу Свобода слова на телеканалі ICTV повідомив голова МОЗ України Максим Степанов.

– Зараз Міністерство цифрової трансформації разом із МОЗ розробляє усі механізми щодо відстеження та відправки усіх контактних осіб на самоізоляцію. Але повноцінний запуск додатку буде потребувати змін до українського законодавства, причому досить суттєвих, – зазначив Максим Степанов.

Міністр додав, що успішна практика відстежування контактних осіб була виявлена лише в азіатських країнах (Китай, Сингапур, Південна Корея), зокрема, через особливості їхнього законодавства.

– Контактній особі надходить СМС-повідомлення з вимогою піти на самоізоляцію, повинно бути відповідне покарання, якщо вона відмовиться. Щоб встановити проходження самоізоляції, необхідно надати доступ до персональних даних громадян, – підкреслив голова МОЗ.

Також під час ефіру Максим Степанов назвав критерій, за якого оголосять локдаун в Україні.

Жорсткий карантин може бути введено тоді, коли добовий приріст нових випадків коронавірусу становитиме до 25-30 тис.

Така кількість хворих зумовить серйозні труднощі у медичній системі, що може спричинити заповненість українських лікарень на 100%.