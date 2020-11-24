Забив стільцем: у Києві чоловік убив товариша через зламаний гаджет

У Києві чоловік убив свого товариша за допомогою стільця. Чоловіки разом охороняли квартиру у багатоповерхівці, в якій і жили.

Власник найняв їх, поки не розпочався ремонт, адже там лежало багато будівельних матеріалів на сотні тис. грн.

Один з охоронців Олександр випадкового розбив безпровідний пристрій колеги Василя. Це неабияк розлютило власника гаджета і він накинувся на товариша зі стільцем. Останніх ударів він завдав за допомогою ніжки.

– Мені здавалося, що він хотів на мене накинутися, – коментує подію вбивця.

Читайте: На Закарпатті чоловік хотів вивезти доньку в Італію за фальшивим документом

На Чернігівщині чоловік зарубав жінку

У Чернігівській області чоловік зарубав жінку сокирою. Тіло померлої він сховав на території котельні. Після скоєного вбивця подався до поліції, щоб заявити про її зникнення.