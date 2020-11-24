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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

Зарплати освітянам у 2021 році зростуть, попри труднощі через Covid-19 – Шкарлет

Зарплати освітян зростатимуть, попри економічні труднощі через пандемію коронавірусу. У цьому запевнив тимчасовий виконувач обов’язки міністра освіти і науки Сергій Шкарлет.

Він зазначив, що проект держбюджету на 2021 рік передбачає підвищення окладів працівників за Єдиною тарифною сіткою двічі.

З 1 січня 2021 року ставка працівників бюджетної сфери, зокрема сфери освіти і науки, збільшиться на 20%, а з 1 липня – ще на 8,3%.

Читайте: Як підвищуватимуть зарплати вчителів у 2021

Сергій Шкарлет запевнив, що кошти на таке збільшення посадових окладів і заробітних плат на 2021 рік передбачені, оскільки у держбюджеті на галузь освіти закладено 173,8 млрд грн.

Також він нагадав, що з 1 вересня 2020 року зарплати педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників зросли на 5,8%.

Разом з тим, Кабмін ще на рік відклав підвищення зарплат для вчителів на 20-70%.

Згідно з ухваленою раніше постановою, у 2020 році зарплата педагога повинна була становити 2,5 прожиткового мінімуму, в 2021 році – три, в 2022 році – 3,5 і з січня 2023 року – чотири.

Джерело: Сергій Шкарлет

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