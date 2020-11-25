PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Людмила Грубнік |

Долар знову здорожчав: курс валют на 25 листопада

25 листопада НБУ встановив офіційний курс долара в Україні на рівні 28,37 грн/1$. Американська валюта трішки здорожчала, 24 листопада курс був 28,36 грн/1$.

Євро навпаки втратив свої позиції відносно гривні, курс у середу – 33,68 грн/1€, у вівторок він був – 33,75 грн/1€.

Польський злотий і російський рубль залишилися на тому ж рівні.

Читайте: В Нацбанку пояснили стрімке падіння гривні

Курс валют в Україні від НБУ на 25 листопада:

  • $1 – 28,3741 грн;
  • €1 – 33,6801 грн;
  • 1 польський злотий – 7,5413 грн;
  • 10 російських рублів – 3,7347 грн.

Курс валют 25 листопада

Курс валют в Україні

Через коливання курсу гривні в Україні громадяни країни почали більше вкладів робити у доларах та євро.

Така тенденція спостерігалася під час третього кварталу 2020 року, звітували у НБУ.

Більше новин про курс валют в Україні читайте на Фактах ICTV.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка