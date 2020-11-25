25 листопада НБУ встановив офіційний курс долара в Україні на рівні 28,37 грн/1$. Американська валюта трішки здорожчала, 24 листопада курс був 28,36 грн/1$.
Євро навпаки втратив свої позиції відносно гривні, курс у середу – 33,68 грн/1€, у вівторок він був – 33,75 грн/1€.
Польський злотий і російський рубль залишилися на тому ж рівні.
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Курс валют в Україні від НБУ на 25 листопада:
- $1 – 28,3741 грн;
- €1 – 33,6801 грн;
- 1 польський злотий – 7,5413 грн;
- 10 російських рублів – 3,7347 грн.
Курс валют в Україні
Через коливання курсу гривні в Україні громадяни країни почали більше вкладів робити у доларах та євро.
Така тенденція спостерігалася під час третього кварталу 2020 року, звітували у НБУ.
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