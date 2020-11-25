Через велику кількість помилок та неточностей, які фіксуються у підручниках для навчання українських школярів, МОН змінить підхід до відбору навчальних матеріалів.
У міністерстві планують удосконалити нормативну базу про Конкурс серед авторів.
Крім того, у відомстві хочуть краще готувати та достойно платити експертам, які відбирають підручники.
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У планах також підвищити рівень відповідальності видавництв, які готують матеріали.
Географія за картою з фентезі-гри
У лютому в українському підручнику з географії знайшли карту, яку розробили спеціально для комп’ютерної фентезі-гри The Elder Scrolls V Skyrim.
Водночас він був рекомендований для використання МОН.
Детальніше про ситуацію зі шкільними підручниками в Україні читайте на Фактах ICTV.