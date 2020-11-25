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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубнік |

Досить помилок: МОН змінює підхід до відбору шкільних підручників

Через велику кількість помилок та неточностей, які фіксуються у підручниках для навчання українських школярів, МОН змінить підхід до відбору навчальних матеріалів.

У міністерстві планують удосконалити нормативну базу про Конкурс серед авторів.

Крім того, у відомстві хочуть краще готувати та достойно платити експертам, які відбирають підручники.

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У планах також підвищити рівень відповідальності видавництв, які готують матеріали.

Географія за картою з фентезі-гри

У лютому в українському підручнику з географії знайшли карту, яку розробили спеціально для комп’ютерної фентезі-гри The Elder Scrolls V Skyrim.

Водночас він був рекомендований для використання МОН.

Детальніше про ситуацію зі шкільними підручниками в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Міносвіти

Фото: Pixabay

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