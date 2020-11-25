Ґендерна квота забезпечила високе представництво жінок у місцевих радах – Кондратюк

Заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк взяла участь у відкритті IV Українського Жіночого Конгресу.

В.о. голови парламенту зазначила, що, незважаючи на всі зміни у світі, пов’язані з пандемією Covid-19, виклики і труднощі, з яким стикається людство і кожна окремо взята країна, “жіноче лідерство сміливо і впевнено йде вперед”.

– Ми є свідками глобальних змін на політичній і ґендерній мапі світу. Це і обрання президенткою Молдови Маї Санду, і перша в історії США жінка віце-президентка Камала Харріс, наймолодша у світі прем’єр-міністр у Фінляндії Санна Марін. Це формування урядів з рівним представництвом жінок та чоловіків, за принципом 50 на 50, у Канаді та Бельгії. Усе це є відповіддю на суспільний запит щодо більшої участі жінок в політиці. Це результат боротьби жінок за свої права і глобальних змін, що відбулися в політиці за останні роки. Політика перестала бути суто чоловічою справою, політика більше не має виключно чоловічого обличчя, – наголосила Олена Кондратюк.

На переконання в.о. голови парламенту, коли говорять про міжнародний досвід боротьби за права і представництво жінок в політиці, варто помічати, визнавати і пишатися тими позитивними змінами, які відбуваються в Україні.

– Найголовніший успіх цього року – попри всі побоювання і переживання, попри деякий скепсис і нерозуміння, які все ще присутні в суспільстві – ґендерні квоти на місцевих виборах спрацювали, – підкреслила вона.

За попередніми підрахунками, зазначила Олена Кондратюк, серед обраних на виборах 25 жовтня кандидатів майже 36% становлять жінки. В обласних радах 27% обраних депутатів є жінками; в районних майже 34%. Партії-лідери за кількістю здобутих мандатів провели у місцеві ради від 34% до 40% жінок.

В.о. голови Верховної Ради додала, що парламент уперше виставив вимогу до 40% наявності осіб однієї статі у виборчих списках партій. Україна також вперше отримала досвід проведення місцевих виборів за такою квотою.

– І мені видається, що перший крок на цьому шляху видався правильним та результативним, – наголосила Олена Кондратюк.

На її думку, такий успіх і рівень представництва жінок був би неможливим без активної позиції Українського Жіночого Конгресу та Верховної Ради України.

– Усе це відбулося завдячуючи організаторам, партнерам та учасникам Українського Жіночого Конгресу. Не можу не відзначити роль політичних партій, парламенту як інституції, яка виступає джерелом цих змін та МФО Рівні можливості. Саме Верховна Рада задає нові стандарти рівних прав і можливостей в законодавстві. Ми довго йшли до цього – не одне скликання боротьби за жіночі права в сесійній залі і поза нею. І те, що ми побачили за результатами місцевих виборів – наше з вами спільне досягнення, яким варто пишатися, – зазначила Олена Кондратюк.

За її словами, не все на місцевих виборах 25 жовтня пройшло ідеально, тому варто обговорити чому ґендерна квота не спрацювала в окремих випадках, з якими стереотипами стикнулися жінки під час виборчої кампанії, “чому не всі партії зрозуміли, що залучати жінок до своїх виборчих списків та делегувати жінок у місцеві ради – це найкраща інвестиція у власне політичне майбутнє”.

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IV Український Жіночий Конгрес

IV Український Жіночий Конгрес проходить 25-26 листопада у м. Києві за участі провідних політиків, прем’єр-міністра України, першої леді, народних депутатів України, мерів міст, міжнародних та українських експертів. Організатор заходу громадська організація Український Жіночий Конгрес.