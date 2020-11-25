Кабінет міністрів України ухвалив законопроект Про внесення змін до Виборчого кодексу України, у якому пропонують попереджати виборців про те, що кандидати змінили прізвище, ім’я та по-батькові за півроку до виборів.

Рішення ухвалили під час засідання уряду 25 листопада. Також інформація про зміну ініціалів вноситиметься в інформаційні буклети та плакати, а також будуть оприлюднені Центральною виборчою комісією та територіальною виборчою комісією.

– Необхідність таких змін зумовлена непоодинокими випадками введення в оману виборців кандидатами на відповідних виборах стосовно своєї особистості, – зазначив представника Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан у соціальних мережах.

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Під час кампанії з місцевих виборів поширеною була технологія реєстрації кандидатів-двійників, або так званих клонів. Вони перед виборами змінювали прізвища, імені та по батькові на ідентичні до рейтингових кандидатів.

Місцеві вибори 22 листопада

Другий тур виборів міських голів відбувся 22 листопада в 11 містах України.

Мерів обирали жителі обласних центрів Дніпро, Миколаїв, Львів, Полтава, Рівне, Черкаси, Ужгород та райцентрів Слов’янськ (Донецька обл.), Бердянськ (Запорізька обл.), Дрогобич (Львівська обл.) й Нікополь (Дніпропетровська обл.).

Джерело: Василь Мокан