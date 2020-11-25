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Факти / Україна / Політика
Людмила Богданова |

Мінцифри виділить 1 млн грн за пошук несправності у додатку Дія

Міністерство цифрової трансформації виділить 1 млн грн за пошук несправності у додатку Дія. Таку ініціативу висунули у межах програми технічної допомоги USAID (Агентства США з міжнародного розвитку).

Призовий фонд розділять між спеціалістами, які знайдуть програмні помилки. Для створення та проведення конкурсу підберуть спеціальну незалежну організацію.

Вона розгляне заявки фахівців та вибере з них найбільш компетентних, які шукатимуть помилки.

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Додаток Дія хочуть придбати за кордоном

У жовтні Міністерство цифрової трансформації повідомило про велику кількість звернень від іноземних партнерів.

Інші країни зацікавлені у придбанні додатку Дія. Зокрема Україна провела переговори з владою Грузії та Японії.

Джерело: Українські новини

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