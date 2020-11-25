У Львові проводитимуть безкоштовне ПЛР-тестування студентів на коронавірус.

Про це повідомила виконувачка обов’язків керівника обласного лабораторного центру МОЗ Наталія Іванченко-Тімко одному з видань. Студент, який має ознаки ГРВІ, має звернутися в лабораторію науково-дослідного інституту ЛНМУ імені Данила Галицького, аби зробити безкоштовний тест.

– Цей проект дозволить оперативно виявляти випадки захворювання серед найактивнішої категорії населення – молоді, та своєчасно переривати ланцюги його поширення, – зазначила Наталія Іванченко-Тімко.

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За словами Іванченко-Тімко, тестування дозволить уникнути спалахів в студентських колективах, що можливо в період сесій.

Якщо у студента виявили коронавірус, вся група автоматично на два тижні йде на самоізоляцію на дистанційне навчання.

У Львові планують щодня обробляти до 100 проб, що надходитимуть від вишів міста. 25 листопада Львівська музична академія першою надіслала на перевірку мазки проб.

Безкоштовне тестування на Covid-19 в КПВВ

Заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Інна Голованчук повідомила, що безкоштовні тестування на коронавірус можуть проводити в медичних пунктах сервісних центрів на КПВВ на лініях розмежування з тимчасово окупованими територіями.

Вона додала, що 2021 році багатофункціональні сервісні центри з’являться на всіх КПВВ на лінії розмежування.

Джерело: Суспільне