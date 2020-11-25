Суд у Гаазі відмовився розглядати альтернативні версії катастрофи MH17

Суд у Гаазі оголосив, що концентруватиметься на версії катастрофи пасажирського літака MH17 над Донбасом, викладеній судовими слідчими.

Отже, альтернативні версії, які пропонувала сторона захисту, заслухані не будуть.

За словами судді, захисту потрібно довести невинність їхнього підзахисного, а не довести правильність альтернативних сценаріїв події.

У суді наголосили, що отримали багато запитів від сторони захисту на проведення додаткових розслідувань, деякі з яких “можна було б подати раніше”.

– Суд повинен домогтися того, щоб розгляд справи проводився без затягування часу, – додав судья.

Читайте: Україна приєдналася до позову проти Росії в ЄСПЛ через збиття рейсу MH17

Суд у справі MH17

28 вересня в Нідерландах поновився судовий процес у справі про збитий MH17.

Слухання проходять за відсутності всіх чотирьох обвинувачених – трьох росіян – Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), Сергія Дубинського, Олега Пулатова та українця Леоніда Харченка.

Джерело: Інтерфакс