PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика
Людмила Богданова |

У Вінниці планують перенести карантин вихідного дня на будні

Влада міста Вінниця хоче перенести карантин вихідного дня на будні дні. Зокрема пропонується визнати суботу та неділю робочими днями, а карантинні заходи посилити у понеділок та вівторок.

Про це повідомив Андрій Очеретний – заступник мера міста Сергія Моргунова.

– Ми запропонували такий варіант комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Якщо рішення ухвалять, це стане значним полегшенням для місцевих підприємців.

Крім того, Очеретний розповів, як місто підтримуватиме бізнес. За його словами, підприємців першої та другої групи звільнять від єдиного податку на два місяці.

Читайте: Послаблення карантину загрожує третьою хвилею після Різдва – Єврокомісія Франція пом'якшує карантин у три етапи: коронавірус у світі 25 листопада Велика Британія послаблює карантин на Різдво

У Вінниці не буде новорічної ялинки

Цього року у Вінниці не встановлюватимуть новорічну ялинку. Таке рішення ухвалили з огляду на складну ситуацію з поширенням коронавірусу. Однак традицію прикрашання головних вулиць Вінниці залишать.

Джерело: vlasno.info

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка