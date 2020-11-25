У Вінниці планують перенести карантин вихідного дня на будні

Влада міста Вінниця хоче перенести карантин вихідного дня на будні дні. Зокрема пропонується визнати суботу та неділю робочими днями, а карантинні заходи посилити у понеділок та вівторок.

Про це повідомив Андрій Очеретний – заступник мера міста Сергія Моргунова.

– Ми запропонували такий варіант комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Якщо рішення ухвалять, це стане значним полегшенням для місцевих підприємців.

Крім того, Очеретний розповів, як місто підтримуватиме бізнес. За його словами, підприємців першої та другої групи звільнять від єдиного податку на два місяці.

У Вінниці не буде новорічної ялинки

Цього року у Вінниці не встановлюватимуть новорічну ялинку. Таке рішення ухвалили з огляду на складну ситуацію з поширенням коронавірусу. Однак традицію прикрашання головних вулиць Вінниці залишать.

Джерело: vlasno.info