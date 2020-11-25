Україна ініціює позачергове засідання ТКГ – які питання розглянуть

25 листопада в режимі відеоконференції відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи на рівні глав делегацій.

Глава української делегації Леонід Кравчук вимагає від російської сторони як учасника ТКГ взяти на себе політичну відповідальність та офіційно визначити свою позицію щодо домовленостей, які були досягнуті у Парижі.

З огляду на це українська сторона ініціює на наступному тижні позачергове засідання ТКГ для розгляду таких питань:

звільнення утримуваних осіб;

розблокування російською стороною роботи КПВВ;

фіналізація домовленості про дев’ятнадцять ділянок розмінування;

фіналізація домовленості про чотири нові ділянки розведення;

забезпечення вільного та безперешкодного доступу СММ ОБСЄ до всієї території України;

доступ міжнародних гуманітарних організацій до утримуваних осіб.

Також, на початку засідання, Леонід Кравчук висловив обурення щодо загибелі від кулі російського снайпера військовослужбовця ЗСУ.

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Глава української делегації зажадав від представників РФ розслідування цього злочину та покарання винних.

Поранення українського війського

Вогнепальне поранення український військовий отримав від кулі снайпера поблизу населеного пункту Авдіївка.

Через термінову госпіталізацію пораненого українська сторона не відкривала вогонь у відповідь. Про інцидент уже повідомили Організацію з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ).