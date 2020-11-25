Україна отримає €25 млн на розвиток цифрової трансформації від ЄС

ЄС наддасть Україні €25 млн фінансової підтримки на розвиток цифрової трансформації. Гроші отримає Міністерство цифрової трансформації.

Перші €9,6 млн отримає Україна в рамках проекту EU4DigitalUA, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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– Цифрова трансформація є ключем до реформи будь-якої сфери, а також до боротьби з корупцією. Ми вже рік будуємо цифрову державу, і Україна досягла вражаючих успіхів. Перші цифрові паспорти у світі та документи в застосунку, зручні онлайн-послуги для бізнесу, найшвидша реєстрація ФОП, – заявив Федоров.

Фінансування також стосуватиметься:

розробки інфраструктури для електронного врядування;

модернізації державних е-послуг та розробки послуг на порталі Дія та в застосунку Дія;

візуалізації інформації щодо доступу до широкосмугового інтернету в Україні;

продовження підключення основних реєстрів до системи обміну даними Трембіта;

розробки загальнодержавного персонального ідентифікатора — державного цифрового посвідчення особи і реєстру адрес реєстрації місця проживання громадян.

Допоможе Україні естонська Академія електронного управління та іспанська фундація FIIAPP Spain, які допоможуть у реалізації проектів з електронних послуг, кібербезпеці та розвитку реєстрів.

ЄС надасть Україні 25 млн євро фінансової підтримки на розвиток цифрової трансформації, якою займається… Опубліковано Михайло Федоров Середа, 25 листопада 2020 р.

Дія працюватиме у банках

З 1 грудня 2020 року українці зможуть проводити касові операції у банках за допомогою електронних документів у додатку Дія.

Цифрового паспорту буде достатньо для ідентифікації клієнта.

Водночас до каси можна буде звернутися і з паперовими документами чи ID-карткою.

Джерело: Михайло Федоров