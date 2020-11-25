Українці зможуть стежити за витратами лікарень на Covid-19 за допомогою чат-бота

В Україні з’явився чат-бот, який контролюватиме витрати коштів з бюджету для боротьби з пандемією коронавірусу. Його створили представники громадської організації Антикорупційний штаб.
Чат-бот під назвою Медсестра Іванка буде доступним у месенджерах Telegram і Viber. За допомогою чат-бота можна:
- стежити за перебігом державних закупівель конкретного медичного закладу;
- поскаржитися на корупцію;
- переглянути статистику захворюваності коронавірусом;
- простежити, які товари закуповують українські лікарні, та дізнатися їхню вартість.
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Коронавірус в Україні
25 листопада стало відомо про 13 882 нові випадки коронавірусу в Україні. Загалом інфікувалося 661 858 українців.
Пандемія забрала життя 11 492 людей, за останню добу зареєстрували 229 летальних випадків.
За весь період вдалося вилікуватися 307 778 пацієнтам.