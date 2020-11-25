З 1 грудня 2020 року українці зможуть проводити касові операції у банках за допомогою електронних документів у додатку Дія.
Цифрового паспорту буде достатньо для ідентифікації клієнта.
– Під час здійснення касових операцій для ідентифікації та верифікації клієнта чи його представника банки зможуть використовувати цифровий паспорт або закордонний цифровий паспорт, – повідомили у НБУ.
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Водночас до каси можна буде звернутися і з паперовими документами чи ID-карткою.
Отримання посилок за електронними документами
У жовтні в Україні запровадили нововведення, яке дозволяє отримувати посилки та грошові перекази на Новій пошті за допомогою цифрових документів у додатку Дія.
Для цього необхідно продемонструвати їх працівникові.
Детальніше про функції додатку Дія читайте на Фактах ICTV.