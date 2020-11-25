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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Людмила Грубнік |

Українцям дозволили звертатися до кас банків з е-паспортами у додатку Дія

З 1 грудня 2020 року українці зможуть проводити касові операції у банках за допомогою електронних документів у додатку Дія.

Цифрового паспорту буде достатньо для ідентифікації клієнта.

– Під час здійснення касових операцій для ідентифікації та верифікації клієнта чи його представника банки зможуть використовувати цифровий паспорт або закордонний цифровий паспорт, – повідомили у НБУ.

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Водночас до каси можна буде звернутися і з паперовими документами чи ID-карткою.

Отримання посилок за електронними документами

У жовтні в Україні запровадили нововведення, яке дозволяє отримувати посилки та грошові перекази на Новій пошті за допомогою цифрових документів у додатку Дія.

Для цього необхідно продемонструвати їх працівникові.

Детальніше про функції додатку Дія читайте на Фактах ICTV.

Джерело: НБУ

Фото: Dreamstime

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