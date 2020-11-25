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Факти / Україна
Віталій Плахта |

Узаконити недобудови в Києві можливо: влада готує спрощену систему

У Києві кинуті забудовниками будинки планують вводити в експлуатацію за спрощеною системою, над якою вже працює Міністерство внутрішніх справ України спільно з Київською міською державною адміністрацією.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко і додав, що мова йде про ті забудови, де вже неможливо довести справу до кінця, але там вже заселені мешканці.

Жахливі умови, в яких живуть ошукані люди

Геращенко відвідав об’єкти компанії Укогруп – ЖК Флагман, Стародарницький, Нова Хвиля, Сімейний Затишок, Мегасіті та Деміївський квартал і поспілкувався з ошуканими власниками квартир.

Тисячі людей близько п’яти років виживають у ЖК Деміївський квартал: гріються дровами, не мають каналізації та платять подвійну ціну за електроенергію, розповів Геращенко.

Читайте: Київміськбуд взяв на баланс ще одну недобудову Укрбуду

  • Недобудови в Києві: МВС та КМДА готують спрощену систему узаконення будинків
  • Недобудови в Києві: МВС та КМДА готують спрощену систему узаконення будинків
  • Недобудови в Києві: МВС та КМДА готують спрощену систему узаконення будинків
  • Недобудови в Києві: МВС та КМДА готують спрощену систему узаконення будинків
  • Недобудови в Києві: МВС та КМДА готують спрощену систему узаконення будинків
  • Недобудови в Києві: МВС та КМДА готують спрощену систему узаконення будинків
  • Недобудови в Києві: МВС та КМДА готують спрощену систему узаконення будинків
  • Недобудови в Києві: МВС та КМДА готують спрощену систему узаконення будинків
Узаконити недобудови в Києві можливо: влада готує спрощену систему / 4 фотографии

Анатолій Войцеховський та його афера Укогруп

Близько 15 тис. інвесторів не дочекалися квартир більш ніж у 20 житлових комплексах, які будувала компанія Укогруп Анатолія Войцеховського.

У КМДА обіцяли допомогти інвесторам узаконити будинки, що не були введені в експлуатацію, але не за рахунок бюджету.

До вересня 2020 року люди своїми силами змогли доробити тільки шість будинків Укогруп.

Джерело: МВС

Фото: МВС

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