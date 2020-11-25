Коронавірус в Україні 25 листопада 2020: оперативна статистика МОЗ

В Україні станом на 25 листопада 13 882 нових випадки зараження коронавірусом. Зокрема, захворіли 684 дитини та 615 медпрацівників.

Загалом у країні 661 858 людей захворіли на коронавірус. За минулу добу госпіталізація знадобилася 1 818 пацієнтам.

Також за добу зафіксували 229 летальних випадків, загалом – 11 492.

Одужали від Covid-19 307 778 осіб, за добу – 8 420.

Читайте: Коронавірус в Україні: карта поширення Covid-19

м. Київ – 62 620 випадків; Вінницька область – 15 984 випадки; Волинська область – 22 516 випадків; Дніпропетровська область – 31 861 випадок; Донецька область – 20 868 випадків; Житомирська область – 27 368 випадків; Закарпатська область – 22 150 випадків; Запорізька область – 26 328 випадків; Івано-Франківська область – 33 409 випадків; Київська область – 33 262 випадки; Кіровоградська область – 4 557 випадків; Луганська область – 5 793 випадки; Львівська область – 42 874 випадки; Миколаївська область – 16 229 випадків; Одеська область – 39 742 випадки; Полтавська область – 19 679 випадків; Рівненська область – 28 860 випадків; Сумська область – 24 811 випадків; Тернопільська область – 26 329 випадків; Харківська область – 52 538 випадків; Херсонська область – 9 141 випадок; Хмельницька область – 27 114 випадків; Черкаська область – 19 826 випадків; Чернівецька область – 32 067 випадків; Чернігівська область – 15 932 випадки. Коронавірус в Україні

Для порівняння, 24 листопада коронавірус підтвердили у 12 287 людей, загальна кількість інфікованих від початку пандемії становить 647 976. Зокрема, захворіли 533 дитини та 570 медпрацівників.

Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 11 263 хворих, за добу підтвердили 188 нових летальних випадків.