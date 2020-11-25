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Факти / Україна / Суспільство
Оксана Доротюк |

Від початку епідемії звільнились майже 34 тис. медпрацівників – Степанов

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що від початку пандемії коронавірусу в Україні звільнились майже 34 тис. медичних працівників.

За його словами, це попередні дані, більш точна інформація буде відома наприкінці грудня 2020 року.

 – Для нас цінний кожен медпрацівник, а не тільки лікар. Я не володію на цю хвилину точною інформацією про кількість тих, хто звільнився, але це близько 34 тис. Ми зможемо зробити цей аналіз за всіма статистичними даними, коли закінчиться поточний рік, – сказав очільник МОЗ.

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Стапанов зазначив, що певна кількість таких медпрацівників перейшли на роботу в інші медзаклади, які не здійснюють лікування хворих на коронавірус. Тому зараз складно сказати точну кількість медиків, які пішли з системи охорони здоров’я.

Коронавірус в Україні

Станом на 25 листопада в Україні зафіксовано 13 882 нових випадки коронавірусу.

Загалом у країні 661 858 людей захворіли на коронавірус. За минулу добу госпіталізація знадобилася 1 818 пацієнтам.  Також за добу зафіксували 229 летальних випадків, загалом – 11 492. Одужали від Covid-19 307 778 осіб, за добу – 8 420.

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