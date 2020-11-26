Безсимптомні хворі на коронавірус є двигунами епідемії – Голубовська

Хворі на коронавірус, які переносять хворобу без симптомів, є двигунами епідемії. Про це під час виступу на Українському жіночому конгресі повідомила головний лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська.

– Звичайно, вони заразні. Більше того, ці хворі і є двигунами епідемії. З усієї популяції людей найбільш часто безсимптомні форми трапляються у дітей. І вони часто є двигунами будь-якої епідемії, тому що приносять цю безсимптомну хворобу додому, до своїх родичів, які належать до груп ризику.

Вона додала, якщо у дитини є ознаки респіраторного захворювання, то всім, хто є у групі ризику, бажано пройти тестування на четвертий-п’ятий день від моменту контакту.

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Голубовська про локдаун

Напередодні Ольга голубовська заявила, що підтримує повний локдаун в Україні.

На її думку, потрібно запровадити жорсткий карантин щонайменше на три тижні, аби боротьба з коронавірусом була ефективною.

Також вона зазначила, що напівкарантинні заходи не ефективні і призведуть до більшого поширення хвороби.