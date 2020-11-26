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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Андрій Жигайло |

Долар і євро продовжують дорожчати: курс валют на 26 листопада

Національний банк України встановив на четвер, 26 листопада, курс долара на рівні 28,38 грн.

Про це повідомляється на офіційному сайті НБУ.

Євро виріс у ціні на 10 коп., його курс становить 33,78 грн.

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Курс валют в Україні від НБУ на 26.11:

  • $1 – 28,38 грн;
  • €1 – 33,78 грн;
  • 1 польський злотий – 7,56 грн;
  • 10 російських рублів – 3,75 грн.

Курс валют НБУ на 26 листопада 2020 в Україні

Курс долара у 2021 році

До кінця року вартість валюти коливатиметься на рівні 29-29,1 грн/1$, а середньорічний курс долара у 2021 році становитиме 29,2-29,3 грн/1$.

За словами економічного експерта Олега Пендзина, нині Нацбанк володіє достатніми резервами, щоб, виходячи з інтервенціями на валютний ринок, встановлювати адекватний курс.

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