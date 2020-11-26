Курс валют НБУ на 26 листопада 2020 в Україні

Національний банк України встановив на четвер, 26 листопада, курс долара на рівні 28,38 грн.
Про це повідомляється на офіційному сайті НБУ.
Євро виріс у ціні на 10 коп., його курс становить 33,78 грн.
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Курс валют в Україні від НБУ на 26.11:
- $1 – 28,38 грн;
- €1 – 33,78 грн;
- 1 польський злотий – 7,56 грн;
- 10 російських рублів – 3,75 грн.
Курс долара у 2021 році
До кінця року вартість валюти коливатиметься на рівні 29-29,1 грн/1$, а середньорічний курс долара у 2021 році становитиме 29,2-29,3 грн/1$.
За словами економічного експерта Олега Пендзина, нині Нацбанк володіє достатніми резервами, щоб, виходячи з інтервенціями на валютний ринок, встановлювати адекватний курс.