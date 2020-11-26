Кличко видав: мер Києва випустив книгу зі своїми цитатами

Мер Києва Віталій Кличко випустив книгу зі своїми цитатами Кличко видав! У книзі також є карикатурні картинки до кожної фрази.

Міський голова на онлайн-презентації представив самоіронічну збірку, до якої ввійшло 14 найяскравіших цитат.

– У період пандемії нам потрібні позитивні емоції та гарній настрій, якого нам останнім часом не вистачає.

Ось кілька яскравих цитат з книги:

А сьогодні дивитися у завтрашній день не кожен зможе.

Два моїх заступника, чотири з яких…

Щоб холодна вода перетворилась на гарячу, її треба підігріти.

Час готуватися до землі.



























Хто не чув, той побачить: Кличко випустив книгу зі своїми цитатами / 7 фотографий

Кличко додав, що планує видати й другу частину своїх цитат, адже вміння сміятися над собою, є дуже важливим.

Друге видання стане ще більшим за об’ємом та тиражем.

Місцеві вибори

Віталій Кличко переміг на місцевих виборах 2020 та залишився на посту міського голови. Кияни віддали за ньому більше 50% голосів, тому вибори пройшли в один тур.

Кличко наголосив, що для нього та нових депутатів міськради головним залишається ефективна робота під час пандемії. Це стосується превентивних заходів та підтримки бізнесу.