У Києві станом на 26 листопада зафіксували 1 399 нових випадків коронавірусу, загалом захворіло 64 019 осіб.

За період пандемії від ускладнень померло 1 227 жителів Києва, за добу – 31 людина.

Водночас вилікуватися вдалося 21 942 пацієнтам, за останню добу побороли хворобу 505 осіб.

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Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: