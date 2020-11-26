Заступник міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова повідомила, що Україна очікує другу партію лікарського засобу для лікування коронавірусу – Ремдесивір.

За її словами, всього було передбачено для закупівлі 28 200 флаконів ліків, 14 тис. МОЗ отримало близько двох тижнів тому.

Читайте: Що таке Ремдесивір: застосування, виробник і ціни

Наразі перша партія розподілена між регіонами та доставлена у лікарні у повному обсязі. 26 листопада очікується друге постачання Ремдесивіру.

Заступник очільника МОЗ Світлана Шаталова також зазначила, що планується пролікувати препаратом близько 5 тис. хворих з важким перебігом коронавірусу та середньої тяжкості.

Ремдесивір в Україні

10 листопада МОЗ розпочав розподіл препарату Ремдесивір для лікування хворих на коронавірус між лікарнями у регіонах.

Ремдесивір входить до протоколів із надання медичної допомоги для лікування коронавірусної інфекції, а також широко застосовується для екстреного використання у багатьох країнах світу.