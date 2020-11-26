PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика
Оксана Доротюк |

МОЗ очікує другу партію ремдесивіру для лікування Covid-19

Заступник міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова повідомила, що Україна очікує другу партію лікарського засобу для лікування коронавірусу – Ремдесивір.

За її словами, всього було передбачено для закупівлі 28 200 флаконів ліків, 14 тис. МОЗ отримало близько двох тижнів тому.

Читайте: Що таке Ремдесивір: застосування, виробник і ціни

Наразі перша партія розподілена між регіонами та доставлена у лікарні у повному обсязі. 26 листопада очікується друге постачання Ремдесивіру.

Заступник очільника МОЗ Світлана Шаталова також зазначила, що планується пролікувати препаратом близько 5 тис. хворих з важким перебігом коронавірусу та середньої тяжкості.

Ремдесивір в Україні

10 листопада МОЗ розпочав розподіл препарату Ремдесивір для лікування хворих на коронавірус між лікарнями у регіонах.

Ремдесивір входить до протоколів із надання медичної допомоги для лікування коронавірусної інфекції, а також широко застосовується для екстреного використання у багатьох країнах світу.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка