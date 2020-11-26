У світі та Україні продовжує зростати кількість підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Через це країни продовжують посилювати карантин, в Україні також почали серйозніше говорити про можливість запровадження повного локдауну у грудні.

Станом на 26 листопада у світі понад 60 млн осіб захворіло на коронавірус. Найскладніша епідситуація у США, Індії та Бразилії.

В Україні підтвердили 677 189 випадків інфікування Covid-19, добовий приріст склав понад 15 тис. осіб, що стало черговим антирекордом. Найбільше випадків хвороби виявили у Харківській, Львівській, Одеській областях і Києві.

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Через погіршення епідситуації у світі держави продовжують посилювати карантин. Попри те, що низка європейських країн вже посилила заходи, запровадження нових обмежень триває. У Німеччині заявили про карантинні заходи перед різдвяними святами. В країні обмежують приватні зібрання до п’яти осіб.

Про те, що потрібно запроваджувати локдаун, серйозно заговорили і в Україні. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков підтримав посилення заходів в країні.

– Думаю, локдаун треба запроваджувати якнайшвидше. Не потрібно ховатися за політичними гаслами і зручними формулюваннями. Йдеться про значні ризики для здоров’я українців, – зазначив він.

Такої ж позиції дотримується й інфекціоніст МОЗ Ольга Голубовська.

– Три тижні – це мінімальний термін. Чим більше, тим краще, але тут вже економісти повинні вираховувати, як це відобразиться на економіці, – уточнила спікер.

А у МОЗ нагадали про проблему з ліжками для хворих на коронавірус. Раніше глава відомства Максим Степанов заявляв, що неможливість системи охорони здоров’я справлятися з кількістю пацієнтів з Covid-19 може стати поштовхом до посилення заходів.

– В Україні для лікування хворих на Covid-19 відведено 57 446 ліжок, з них забезпечено киснем 27 482 ліжка. Зараз залишилося 13 653 вільних ліжка, – розповів очільник МОЗ.

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні 26 листопада, в країні за останню добу від хвороби померло 225 пацієнтів.

Водночас одужало за день понад 9 тис. осіб.

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