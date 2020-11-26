PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Вікторія Гірко |

На порталі Дія зʼявився профіль виборців – які послуги доступні

На порталі Дія з’явився профіль виборця, де можна знайти всю необхідну інформацію. Завдяки взаємодії з Державним реєстром виборців, в е-кабінеті громадянина доступна інформація про:

  • місце реєстрації;
  • адресу голосування;
  • адресу виборчої комісії.

Це дозволяє користувачам порталу Дія швидко перевірити себе у списку виборців, дізнатися правильну виборчу адресу, знайти всю інформацію щодо виборів, якщо запрошення на голосування загубилося.

Читайте: Українцям дозволили відкривати рахунок у банку з дому – інструкція

Напередодні українцям дозволили звертатися до кас банків з е-паспортами. Тому вже з 1 грудня 2020 року можна буде проводити касові операції за допомогою електронних документів у додатку Дія.

Цифрового паспорту буде достатньо для ідентифікації клієнта. Крім того, до каси можна буде звернутися з паперовими документами чи ID-карткою.

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору