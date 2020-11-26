На порталі Дія з’явився профіль виборця, де можна знайти всю необхідну інформацію. Завдяки взаємодії з Державним реєстром виборців, в е-кабінеті громадянина доступна інформація про:

місце реєстрації;

адресу голосування;

адресу виборчої комісії.

Це дозволяє користувачам порталу Дія швидко перевірити себе у списку виборців, дізнатися правильну виборчу адресу, знайти всю інформацію щодо виборів, якщо запрошення на голосування загубилося.

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Напередодні українцям дозволили звертатися до кас банків з е-паспортами. Тому вже з 1 грудня 2020 року можна буде проводити касові операції за допомогою електронних документів у додатку Дія.

Цифрового паспорту буде достатньо для ідентифікації клієнта. Крім того, до каси можна буде звернутися з паперовими документами чи ID-карткою.