За минулу добу російські найманці на Донбасі тричі відкривали вогонь у бік позицій ЗСУ. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Так, пострілами з гранатометів різних систем противник намагався спровокувати українських бійців на ділянці в передмісті Авдіївки. Стрілецьку зброю і ручний протитанковий гранатомет найманці застосували неподалік Водяного.

Крім того, з боку тимчасово окупованої Ужівки в напрямку Водяного ворог зробив дистанційне мінування позицій українських військ, використавши заборонені міни ПОМ-2.

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Про порушення режиму припинення вогню і використання збройними формуваннями Російської Федерації заборонених мін через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Поранення українського війського

Вогнепальне поранення український військовий отримав від кулі снайпера поблизу населеного пункту Авдіївка.

Через термінову госпіталізацію пораненого українська сторона не відкривала вогонь у відповідь. Про інцидент уже повідомили Організацію з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ).