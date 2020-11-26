PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна
Ольга Тетеріна |

У Раду внесуть законопроект про відповідальність за брехню у деклараціях

У Верховну Раду внесуть новий проект закону про відповідальність за брехню в електронних деклараціях. У парламенті планують відновити ст. 366-1 Кримінального кодексу – декларування неправдивої інформації.

Про це розповів представник президента в Конституційному суді України, нардеп Федір Веніславський в ефірі одного українського телеканалу. Він вважає, що законопроект розглянуть наступного пленарного тижня.

– Цього тижня стаття КК буде внесена в парламент, – розповів нардеп.

Читайте: Законопроекти щодо конституційної кризи можуть з’явитися до 1 грудня – Кондратюк

Також нардеп висловив думку, щодо можливої відставки голови Конституційного суду України Олександра Тупицького. Він зазначив, що у нього немає ніяких моральних чинників, через які він би пішов з посади.

Веніславський не виключає ймовірність відставки усього складу Конституційного суду.  Він наголосив, що Верховна Рада буде голосувати за відставку суду, якщо буде така можливість.

НАЗК пропонує нові покарання за брехню в декларації

У Національному агентстві із запобігання корупції наполягають, що за умисне зазначення неправдивих відомостей на понад 1 млн грн має передбачатися позбавлення волі. За таких умов посадовці матимуть конкретну мотивацію для доброчесного заповнення декларації.

Джерело: Україна 24

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка