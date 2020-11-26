У Верховну Раду внесуть новий проект закону про відповідальність за брехню в електронних деклараціях. У парламенті планують відновити ст. 366-1 Кримінального кодексу – декларування неправдивої інформації.

Про це розповів представник президента в Конституційному суді України, нардеп Федір Веніславський в ефірі одного українського телеканалу. Він вважає, що законопроект розглянуть наступного пленарного тижня.

– Цього тижня стаття КК буде внесена в парламент, – розповів нардеп.

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Також нардеп висловив думку, щодо можливої відставки голови Конституційного суду України Олександра Тупицького. Він зазначив, що у нього немає ніяких моральних чинників, через які він би пішов з посади.

Веніславський не виключає ймовірність відставки усього складу Конституційного суду. Він наголосив, що Верховна Рада буде голосувати за відставку суду, якщо буде така можливість.

НАЗК пропонує нові покарання за брехню в декларації

У Національному агентстві із запобігання корупції наполягають, що за умисне зазначення неправдивих відомостей на понад 1 млн грн має передбачатися позбавлення волі. За таких умов посадовці матимуть конкретну мотивацію для доброчесного заповнення декларації.