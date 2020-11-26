Коронавірус в Україні 26 листопада 2020: оперативна статистика МОЗ

Станом на ранок 26 листопада коронавірус в Україні виявили ще у 15 331 особи, що стало черговим антирекордом.
Всього в Україні зареєстровано 677 189 випадків інфікувань.
За минулу добу внаслідок ускладнень від Covid-19 померло 225 пацієнтів, одужало – понад 9 тис. Здійснено тестувань за добу – 76,9 тис.
Читайте: Коронавірус в Україні: карта поширення Covid-19
Найбільше випадків коронавірусу зареєстровано у Києві – 62 620, на Харківщині – 52 538 та Львівщині – 42 874.
Коронавірус в областях:
- м. Київ – 64 019 випадків;
- Вінницька область – 16 370 випадків;
- Волинська область – 22 906 випадків;
- Дніпропетровська область – 33 115 випадків;
- Донецька область – 21 344 випадки;
- Житомирська область – 27 926 випадків;
- Закарпатська область – 22 425 випадків;
- Запорізька область – 27 226 випадків;
- Івано-Франківська область – 34 045 випадків;
- Київська область – 34 241 випадок;
- Кіровоградська область – 4 706 випадків;
- Луганська область – 5 925 випадків;
- Львівська область – 43 611 випадків;
- Миколаївська область – 16 731 випадок;
- Одеська область – 40 535 випадків;
- Полтавська область – 20 204 випадки;
- Рівненська область – 29 320 випадків;
- Сумська область – 25 662 випадки;
- Тернопільська область – 26 752 випадки;
- Харківська область – 53 433 випадки;
- Херсонська область – 9 345 випадків;
- Хмельницька область – 27 703 випадки;
- Черкаська область – 20 668 випадків;
- Чернівецька область – 32 492 випадки;
- Чернігівська область – 16 485 випадків.
Для порівняння, коронавірус в Україні 25 листопада підтвердили у 13 882 осіб, серед яких 684 дитини та 615 медпрацівників.
За добу було зафіксовано 229 летальних випадків.