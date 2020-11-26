Коронавірус в Україні 26 листопада 2020: оперативна статистика МОЗ

Станом на ранок 26 листопада коронавірус в Україні виявили ще у 15 331 особи, що стало черговим антирекордом.

Всього в Україні зареєстровано 677 189 випадків інфікувань.

За минулу добу внаслідок ускладнень від Covid-19 померло 225 пацієнтів, одужало – понад 9 тис. Здійснено тестувань за добу – 76,9 тис.

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Найбільше випадків коронавірусу зареєстровано у Києві – 62 620, на Харківщині – 52 538 та Львівщині – 42 874.

Коронавірус в областях:

м. Київ – 64 019 випадків;

Вінницька область – 16 370 випадків;

Волинська область – 22 906 випадків;

Дніпропетровська область – 33 115 випадків;

Донецька область – 21 344 випадки;

Житомирська область – 27 926 випадків;

Закарпатська область – 22 425 випадків;

Запорізька область – 27 226 випадків;

Івано-Франківська область – 34 045 випадків;

Київська область – 34 241 випадок;

Кіровоградська область – 4 706 випадків;

Луганська область – 5 925 випадків;

Львівська область – 43 611 випадків;

Миколаївська область – 16 731 випадок;

Одеська область – 40 535 випадків;

Полтавська область – 20 204 випадки;

Рівненська область – 29 320 випадків;

Сумська область – 25 662 випадки;

Тернопільська область – 26 752 випадки;

Харківська область – 53 433 випадки;

Херсонська область – 9 345 випадків;

Хмельницька область – 27 703 випадки;

Черкаська область – 20 668 випадків;

Чернівецька область – 32 492 випадки;

Чернігівська область – 16 485 випадків.

Для порівняння, коронавірус в Україні 25 листопада підтвердили у 13 882 осіб, серед яких 684 дитини та 615 медпрацівників.

За добу було зафіксовано 229 летальних випадків.