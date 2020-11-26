В Україні залишилось 13 653 вільних ліжка для пацієнтів з коронавірусною хворобою.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу.

– В Україні для лікування хворих на Covid-19 відведено 57 446 ліжок, з них забезпечено киснем 27 482 ліжка. Наразі залишилось 13 653 вільних ліжка, – розповів очільник МОЗ.

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За словами Степанова, дійсно є проблеми з ліжками у деяких регіонах. Дані про забезпечення лікарень ліжками та киснем оновлюються щодня.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок 26 листопада коронавірус в Україні виявили ще у 15 331 особи, що стало черговим антирекордом.

Всього в Україні зареєстровано 677 189 випадків інфікувань.

За минулу добу внаслідок ускладнень від Covid-19 померло 225 пацієнтів, одужало – понад 9 тис. Здійснено тестувань за добу – 76,9 тис.

Найбільше випадків коронавірусу зареєстровано у Києві – 62 620, на Харківщині – 52 538 та Львівщині – 42 874.