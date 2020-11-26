Вакцинація не врятує Україну від коронавірусу – дослідження

Київська школа економіки наголошує, що нині в Україні найвищий у Європі темп захворюваності на коронавірус.

Друга хвиля пандемії все ще набирає обертів, тоді як у Європі вона стабілізувалася, йдеться у дослідженні КШЕ.

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Експерти кажуть, що Україна рухається між двома найгіршими сценаріями розповсюдження коронавірусу:

жовтим сценарієм (26 тис. смертей), за яким карантин вихідного дня спрацює;

чорним сценарієм (33 тис. смертей), якщо чинний карантин не спрацює.

– Критичне навантаження на лікарні можливе в грудні 2020 року, – прогнозують експерти.

Поки залишається ймовірним будь-який із трьох можливих сценарії щодо смертності в умовах карантину вихідного дня.

Вакцинація в Україні

За ідеальних умов, вакцинація лише однієї групи ризику в Україні триватиме пів року. В Україні орієнтовно 13,5 млн людей, старших за 55 років, які є в групі ризику. Навіть в ідеальному світі, коли всі 6 580 амбулаторій сімейної медицини в Україні щоденно вакцинуватимуть постійний потік пацієнтів по 8 год. на день без перерв і вихідних, це триватиме шість місяців.

Це всього 36% населення, що не гарантує встановлення колективного імунітету.

Для розгортання додаткових пунктів вакцинації, щоб збільшити пропускну спроможність, необхідні додаткові медичні кадри.

Рекомендації КШЕ

Експерти наголошують, що карантин вихідного дня, найбільш імовірно, не дасть очікуваного ефекту на поширення коронавірусу. Він лише відкладе дату запровадження більш жорсткого локдауну.

Аналіз практики європейських країн та епідемічної ситуації в Україні свідчить: локдаун потрібно запроваджувати вже сьогодні на один місяць.

Вакцинація у ЄС

23 листопада стало відомо, що Оксфордська вакцина проти коронавірусу показала 70% ефективності.

За словами дослідників, їхній препарат дешевший, ніж вакцини компаній Pfizer і Moderna, які показали 95% захисту, – вартість від $4 до $5.

Джерело: КШЕ