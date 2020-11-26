26 листопада в Україні вшановують пам’ять Іоанна Златоуста, одного з трьох Вселенських святителів і вчителів християнства.

26 листопада – яке сьогодні свято

У багатьох країнах світу відзначають Всесвітній день інформації. Дату 26 листопада для відзначення цього дня обрала Міжнародна академія інформатизації.

Також цього дня пропонують вшанувати працівників однієї з найдревніших професій – шевців.

26 листопада відзначається Міжнародний день шевця – професійне свято ремісників, що займаються шиттям та ремонтом взуття.

Іменини 26 листопада

26 листопада іменини відзначають: Герман, Іван, Іоанн, Григорій, Василь.

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Прикмети на 26 листопада

дерева вкрилися інеєм – за прикметами, буде урожайний рік;

зайці тікають з лісу – буде холодно;

каркають ворони – чекай відлиги.

якщо йде дощ або негода, то в наступному році буде багатий урожай;

людям, чиї імена починаються на букву “І”, в цей день посміхнеться удача.

Що не можна робити 25 листопада

26 листопада не заведено працювати;

на Златоуста не можна лаятися, пліткувати, брехати, намовляти.

Календар церковних свят

Грудень вважається одним з найбагатших періодів на різні святкові дні. Свята розпочинаються з 1 грудня на коли вшановують Романа.

Докладний календар церковних свят на 2020 рік дивіться у нашому матеріалі.