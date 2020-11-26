26 листопада в Україні вшановують пам’ять Іоанна Златоуста, одного з трьох Вселенських святителів і вчителів християнства.
26 листопада – яке сьогодні свято
У багатьох країнах світу відзначають Всесвітній день інформації. Дату 26 листопада для відзначення цього дня обрала Міжнародна академія інформатизації.
Також цього дня пропонують вшанувати працівників однієї з найдревніших професій – шевців.
26 листопада відзначається Міжнародний день шевця – професійне свято ремісників, що займаються шиттям та ремонтом взуття.
Іменини 26 листопада
26 листопада іменини відзначають: Герман, Іван, Іоанн, Григорій, Василь.
Читайте: Календар державних свят на 2020 рік
Прикмети на 26 листопада
- дерева вкрилися інеєм – за прикметами, буде урожайний рік;
- зайці тікають з лісу – буде холодно;
- каркають ворони – чекай відлиги.
- якщо йде дощ або негода, то в наступному році буде багатий урожай;
- людям, чиї імена починаються на букву “І”, в цей день посміхнеться удача.
Що не можна робити 25 листопада
- 26 листопада не заведено працювати;
- на Златоуста не можна лаятися, пліткувати, брехати, намовляти.
Календар церковних свят
Грудень вважається одним з найбагатших періодів на різні святкові дні. Свята розпочинаються з 1 грудня на коли вшановують Романа.
Докладний календар церковних свят на 2020 рік дивіться у нашому матеріалі.