Вимушений працювати дистанційно: Разумков повторно отримав позитивний ПЛР-тест

Глава Верховної Ради України Дмитро Разумков вимушений перебувати на самоізоляції вдома, оскільки повторно отримав позитивний тест на коронавірус.

– Почуваю себе значно краще, але результат тесту досі позитивний. Тому вимушений дистанційно працювати над питаннями, які будуть розглядатися наступного пленарного тижня.

Спікер зазначив, що досі не вирішеною залишається ситуація фактичної зупинки антикорупційної реформи, яка склалася внаслідок рішення Конституційного Суду. Робоча група з врегулювання цього питання, утворена парламентом, провела вже п’ять засідань та узгодила низку ключових позицій.

За його словами, найголовніші з них – повернення кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації та умисне неподання декларації.

– Впевнений, парламент пройде це випробування гідно, у прийнятні строки та у повній відповідності до закону і верховенства права. Крім того, чекаємо від Кабінету Міністрів підготовлений проект бюджету на 2021 рік, оскільки часу для його ухвалення залишилося не так багато.

Статистика захворюваності народних депутатів поки невтішна, але Дмитро Разумков висловив надію, що віддалений формат роботи в комітетах та відсутність пленарних засідань Верховної Ради протягом останніх тижнів має позитивно вплинути на загальну картину.

23 листопада про своє одужання від коронавірусу повідомив президент України Володимир Зеленський. Крім того, з Феофанії уже виписали главу Офісу президента Андрія Єрмака.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок 26 листопада коронавірус в Україні виявили ще у 15 331 особи, що стало черговим антирекордом.

Всього в Україні зареєстровано 677 189 випадків інфікувань.

За минулу добу внаслідок ускладнень від Covid-19 померло 225 пацієнтів, одужало – понад 9 тис. Здійснено тестувань за добу – 76,9 тис.

Найбільше випадків коронавірусу зареєстровано у Києві – 62 620, на Харківщині – 52 538 та Львівщині – 42 874.