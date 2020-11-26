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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Дячкіна |

Як викликати мобільну бригаду для Covid-тесту – пояснення МОЗ

Громадяни можуть викликати мобільну бригаду для забору зразків на тестування через контакт-центр МОЗ.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– Відсьогодні кожен може через контакт-центр МОЗ замовити мобільну бригаду, якщо є симптоми коронавірусної хвороби.

Якщо ви не можете додзвонитися своєму сімейному лікарю, треба також зателефонувати до центру, аби бригада взяла у вас мазок, для того, щоб зробити тест і підтвердити або спростувати Covid-19, – зазначив очільник МОЗ.

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Степанов наголосив, що через контакт-центр не можна викликати швидку. Алгоритм її виклику залишився без змін – через 103.

Телефон центру МОЗ: 0 800 60 20 19.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок 26 листопада коронавірус в Україні виявили ще у 15 331 особи, що стало черговим антирекордом.

Всього в Україні зареєстровано 677 189 випадків інфікувань.

Найбільше випадків коронавірусу зареєстровано у Києві – 62 620, на Харківщині – 52 538 та Львівщині – 42 874.

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