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Факти / Україна / Політика
Андрій Жигайло |

Зеленський приїхав у рідне місто і показав батьків

Президент Володимир Зеленський приїхав у своє рідне місто Кривий Ріг і зробив фото зі своїми батьками за сімейним столом.

Відповідну світлину він опублікував у Facebook.

– Кривбасссссс!!!! Папааа!!! Мамааааа!!!! Люблюююю!!!, – написав він.

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Зеленський приїхав у рідне місто і показав батьків

На фото президент сидить на кухні, за родинним столом разом з батьками Олександром і Риммою Зеленськими, а на столі накрита вечеря.

Зеленський одужав від Covid-19

Президент України Володимир Зеленський одужав від коронавірусу. З 23 листопада вийшов на роботу у звичайному режимі.

9 листопада президент Володимир Зеленський отримав позитивний результат тесту на Covid-19.

Президент лікувався у Феофанії, йому надали стандартний лікувальний пакет, який коштує 7,8 тис. грн.

Джерело: Володимир Зеленський

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