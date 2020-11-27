Альтернативні до Дія City проекти законів консервують нинішні умови співпраці між роботодавцем та працівником, ігноруючи питання відповідальності та соціального захисту в галузі. Про це повідомляє заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.

На думку Борнякова, суттєвим недоліком поданих законопроектів є відсутність сучасних міжнародних норм корпоративного права, зокрема елементів англійського права та механізмів захисту інтелектуальних прав.

— Альтернативні законопроекти містять детальний опис наявної моделі роботи з ФОП. Ці норми поширюються на резидентів спеціального правового режиму у сфері ІТ та інші ІТ-компанії за межами Дія City. Відсутність або зведення до кількох абзаців концепції GIG, що робить її практичне застосування неможливим. Нагадаю, що розроблена нами концепція GIG-контрактів зберігає податкове навантаження, аналогічне навантаженню на ФОПів, надає працівникам соціальні гарантії, дозволяє іноземним фахівцям отримувати посвідку на тимчасове проживання та створює передумови до залучення інвестицій, — зазначив заступник міністра.

На думку Олександра Борнякова, під час запуску Дія City важливо досягнути балансу інтересів держави та бізнесу. Натомість запропонований законопроект №4303-1 створює надто високі ризики зловживань владними повноваженнями під час розв’язання питання про набуття чи втрату статусу резидента.

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Водночас законопроект №4303-2 створює підстави для того, що загальний строк втрати резидентства буде радикально збільшений, що дискредитує функціональність нового запропонованого режиму, запевняє Борняков.

— Хочу ще раз сказати, що ми працюємо у постійному діалозі з індустрією і зараз залишаємося відкритими до обговорення та пошуку спільних знаменників, хоча домовленості вже порушувалися певними гравцями. Також додам, що є ціла низка положень, які ми готові прийняти та інтегрувати у доопрацьований законопроект №4303, адже ми точно налаштовані на створення таких умов, за яких Україна вийде на новий рівень розвитку економічного зростання, — підкреслив Олександр Борняков.

Раніше у Верховній Раді були зареєстровані законопроекти №4303 Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні та №4305 Про внесення змін до кримінального законодавства щодо особливого порядку проведення службового розслідування кримінального правопорушення з метою забезпечення належних умов для розвитку цифрової економіки.

Розроблені проектним офісом Дія City законопроекти покликані запустити спеціальний правовий режим Дія City для розвитку вітчизняного ринку IT, а також виключити можливість силового тиску на галузь.

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