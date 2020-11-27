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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Євгенія Шапоренко |

Долар продовжує зростати: курс валют в Україні на 27 листопада

Національний банк України встановив офіційний курс валют на 27 листопада.

Курс долара встановлено на рівні 28,44 грн/$, що на 6 копійок вище, якщо порівнювати з попереднім банківським днем.

Читайте: В Нацбанку пояснили стрімке падіння гривні

Також на 6 копійок виріс курс євро до 33,84 грн/€.

До слова, такий самий курс валют діятиме і на вихідні – 28 та 29 листопада.

Курс валют в Україні від НБУ на 27.11:

  • $1 – 28,4428 грн;
  • €1 – 33,8455;
  • 1 польський злотий – 7,5632 грн;
  • 10 російських рублів – 3,7594 грн.

Курс валют НБУ на 27 листопада 2020 в Україні

Курс валют в Україні

Через коливання курсу гривні в Україні громадяни країни почали більше вкладів робити у доларах та євро.

Така тенденція спостерігалася під час третього кварталу 2020 року, звітували у НБУ.

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