Глобальна криза в енергетиці на тлі COVID-19 – експерти

Відмова канадської Vermilion Energy від участі у спільних з групою Нафтогаз проектах з освоєння Балаклійської та Іванівської нафтогазоносних ділянок свідчить про низький інтерес інвесторів до розробки родовищ в Україні. Про це говорить партнер CMS Cameron McKenna Віталій Радченко.

– Наразі у зв’язку з падінням цін на нафту в світі компанія не могла більше залишатися в проекті. Тим паче, що вона сама подешевшала, у неї значно впала ціна акцій, – зазначив Радченко. Водночас він наголосив, що проблем із Нафтогазом і Укргазвидобуванням не було.

Із ним згоден і засновник EXPRO Consulting Геннадій Кобаль.

– Відверто, я думаю, що шанси залучити серйозних західних інвесторів – мінімальні. Рекордне зниження ціни на газ призвело до того, що нафтогазові компанії втратили значну частину своєї капіталізації, – говорить експерт. Він наголошує, що фактично всі закордонні нафтогазові компанії працюють у збиток.

У цих умовах рішення уряду віддати Чорноморський шельф Укргазвидобуванню, з огляду на відсутність успіху з міжнародними інвесторами, можна вважати повністю логічним, зазначає Радченко.

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– Ми спілкувалися з багатьма нормальними справжніми, продуктовими закордонними нафтогазовими інвесторами. Працювали з ними над тим, щоб зацікавити їх Чорноморським шельфом. Так от: територія розглядається як спірна й небезпечна. Ніхто зі справжніх інвесторів не прийде туди бурити, оскільки це може закінчитися конфліктом з Росією. Тому віддати шельф для досліджень державній газовій компанії – це логічне рішення, на мій погляд, – упевнений Радченко.

Кобаль додав, що за останні чотири роки відбулося кілька конференцій, присвячених розробці шельфу. Та незважаючи на те, що запрошували безліч компаній, інтерес незмінно висловлювала тільки компанія Укргазвидобування.

Нагадаємо, канадська компанія Vermilion Energy вирішила відмовитися від участі в спільних з групою Нафтогаз проектах з освоєння Балаклійської та Іванівської нафтогазоносних ділянок.

Причина відмови – падіння цін на газ і нафту, пандемія коронавірусу та глобальний економічний спад.

Раніше ми писали про те, що Нафтогаз назвав ціну газу для споживачів у грудні.

Джерело: УНІАН