Голови фракцій в суботу зустрічаються в Раді – порядок денний

У Верховній Раді на суботу, 28 листопада, на 11.00 спікер парламенту призначив нараду голів фракцій.

Про це повідомив у соцмережі народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, на неї також запрошені прем’єр-міністр Денис Шмигаль і глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Железняк зазначив, що зустріч відбудеться офлайн, проте президія Ради буде на онлайн-підключенні.

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– Тема – робота парламенту в грудні. Очікуємо, що розмова піде про бюджет 2021, закони щодо конституційної кризи, про призначення глави НАБУ, про підтримку бізнесу і відстрочення РРО, – уточнив нардеп.

Проект держбюджету 2021 у Раді

27 листопада в Верховну Раду надійшов доопрацьований до другого читання проект закону про державний бюджет на 2021 рік.

Напередодні Кабінет міністрів на позачерговому засіданні затвердив узгоджений з МВФ проект головного кошторису країни.