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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

Кабмін виділив гроші на дорогі препарати для хворих на Covid-19

Уряд виділив гроші, щоб закупити дорогі препарати для пацієнтів, які хворіють на коронавірус.

Про це під час брифінгу повідомила заступник міністра охорони здоров’я Ірина Садов’як.

– Кабмін ухвалив постанову про виділення коштів на закупівлю ліків для хворих з важким перебігом Covid-19. Це препарати тоцилізумаб та імуноглобулін людини нормальний. Кошти будуть виділені, ми зможемо закупити їх і направити в регіони, – запевнила Садов’як.

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Напередодні заступник міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова повідомила, що Україна очікує другу партію ремдесивіру – лікарського засобу для лікування коронавірусу.

Всього було передбачено для закупівлі 28 200 флаконів ліків, 14 тис. МОЗ отримало близько двох тижнів тому. Першу партію вже розподілили між регіонами і доставили в лікарні.

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