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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Дячкіна |

Карантин вихідного дня: МОЗ наступного тижня оцінить ефект

Міністерство охорони здоров’я планує наступного тижня повідомити про ефект, якого вдалося досягти шляхом введення карантину вихідного дня.

Про це розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі одного з телеканалів.

– Щодо ефекту, ми наступного тижня скажемо, чи вдалося досягти ефекту, якого ми хочемо. Але вже таки ми бачимо і розуміємо, що ми збили тижневу динаміку захворюваності, яка була, – зазначив Степанов.

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Локдаун в Україні

Введення повного локдауну в Україні точно не відбудеться з 30 листопада.

За словами міністра охорони здоров’я ситуація, пов’язана з боротьбою з коронавірусом, в країні досить напружена, як і протягом всіх восьми місяців епідемії, але водночас вона не є критичною.

Фото: Pexels

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