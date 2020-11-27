Компанія Філіп Морріс просить Зеленського про поступове підвищення тютюнових акцизів

Компанія Філіп Морріс Україна написала відкритий лист президенту Володимиру Зеленському, у якому виступила проти підвищення податку на тютюновмісні вироби для електричного нагрівання на 320%.

Норма, яка повинна набути чинності з 1 січня 2021 року, матиме катастрофічні наслідки для понад 1 млн. повнолітніх споживачів, доходів державного бюджету, інвестицій компанії в українську економіку і її співробітників.

Також у листі гендиректор Філіп Морріс Україна Костас Салварас зазначив, що у нинішніх економічних реаліях жоден законослухняний бізнес не зможе пережити підвищення податку на 320% без руйнівних наслідків для ринку та економіки країни.

Зокрема, рішення призведе до втрати потенційних і $140 млн реальних інвестицій і зростання рівня контрабанди. Адже різке підвищення ставки податку на ТВЕН на 320% призведе до значного підвищення ціни на таку продукцію. У результаті цього держава не отримає запланованих надходжень до бюджету.

Крім того, підвищення ставки акцизного податку на 320% не відповідає практиці ЄС. А ще це змусить 1 млн. повнолітніх споживачів IQOS купувати нелегальні продукти або переходити на куріння сигарет, які є більш шкідливими.

У компанії переконані, що підвищення податків має бути поступовим, а не чотирикратним, тому пропонують один раз збільшити ставку акцизного податку на ТВЕН на 200% у 2021 році та робити це на 20% у наступні роки.

Інший сценарій передбачає поступове підвищення акцизного податку на ТВЕН – на 50% на рік. У компанії пояснють, що такі сценарії принесуть більше коштів до бюджету, ніж різке підвищення акцизу на 320%.

Відкритий лист Президентові України by Віта Гірко on Scribd

Зі свого боку Мінекономіки підтримує ідею щодо підвищення ставки на ТВЕН на 50% з 1 січня 2021 року та на 50% впродовж 2022-2025 років, оскільки така стратегія принесе 18,7 млн грн надходжень до державного бюджету.

Закон про внесення змін до Податкового кодексу, який передбачає підвищення ставки акцизного податку на тютюновмісні вироби для електричного нагрівання на 320% Верховна Рада ухвалила 16 січня 2020 року.

Норма повинна набути чинності з 1 січня 2021 року.