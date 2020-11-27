Людей кидають у психлікарні: США стурбовані репресіями в Криму

США серйозно стурбовані діями Росії, яка переслідує політичних опонентів й активістів в анексованому Криму.

Про це заявив посол США в ОБСЄ Джеймс Гілмор і додав, що американська влада вимагає припинити обшуки в приватних будинках і підприємствах кримчан, які злочинно здійснюють окупанти.

За його словами, Росія примусово утримує незгодних у психіатричних лікарнях.

Також із людей у Криму вибивають неправдиві зізнання за політично вмотивованими справами, застосовуючи до них тортури, зазначив Гілмор.

Читайте: Або віддадуть Крим, або залишаться “без штанів”: РНБО про санкції проти РФ

Сизиков у психлікарні

Останній інцидент, через який США висловлюють свою стурбованість, відбувся 14 жовтня, коли “суд” Сімферополя відправив одного з фігурантів справи Хізб ут-Тахрір Олександра Сизикова на місяць на стаціонарну судово-психіатричну експертизу до Севастопольської міської психіатричної лікарні.

У МЗС України назвали відправлення Сизикова до психлікарні “методами КДБ”, які використовує Росія в Криму, та вимагали звільнити політв’язня.