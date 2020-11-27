Людей кидають у психлікарні: США стурбовані репресіями в Криму

США серйозно стурбовані діями Росії, яка переслідує політичних опонентів й активістів в анексованому Криму.
Про це заявив посол США в ОБСЄ Джеймс Гілмор і додав, що американська влада вимагає припинити обшуки в приватних будинках і підприємствах кримчан, які злочинно здійснюють окупанти.
За його словами, Росія примусово утримує незгодних у психіатричних лікарнях.
Також із людей у Криму вибивають неправдиві зізнання за політично вмотивованими справами, застосовуючи до них тортури, зазначив Гілмор.
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Сизиков у психлікарні
Останній інцидент, через який США висловлюють свою стурбованість, відбувся 14 жовтня, коли “суд” Сімферополя відправив одного з фігурантів справи Хізб ут-Тахрір Олександра Сизикова на місяць на стаціонарну судово-психіатричну експертизу до Севастопольської міської психіатричної лікарні.
У МЗС України назвали відправлення Сизикова до психлікарні “методами КДБ”, які використовує Росія в Криму, та вимагали звільнити політв’язня.