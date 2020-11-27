16 218 нових випадків захворювання на коронавірус в Україні зафіксовано станом на ранок 27 листопада.

Загалом кількість інфікованих Covid-19 українців сягнула 693 407.

З них 11 909 пацієнтів померли внаслідок ускладнень, зокрема 192 – за останній день.

Одужали 326 238 хворих, з яких 8 843 людини – за добу.

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Серед нових хворих – 666 дітей та 655 медпрацівників. Також за добу госпіталізовано 2 069 хворих.

У лабораторіях за день проведено майже 73 тис. тестувань методами ПЛР та ІФА.

Найбільше нових випадків зафіксовано у Дніпропетровській області (1 773), у Києві (1 520), а також у Запорізькій (1 003), Київській (994) та Одеській (966) областях.

Ситуація з Covid-19 у регіонах:

м. Київ – 65 539 випадків;

Вінницька область – 16 710 випадків;

Волинська область – 23 273 випадки;

Дніпропетровська область – 34 888 випадків;

Донецька область – 21 786 випадків;

Житомирська область – 28 481 випадок;

Закарпатська область – 22 748 випадків;

Запорізька область – 28 229 випадків;

Івано-Франківська область – 34 696 випадків;

Київська область – 35 235 випадків;

Кіровоградська область – 4 824 випадки;

Луганська область – 6 061 випадок;

Львівська область – 44 509 випадків;

Миколаївська область – 17 167 випадків;

Одеська область – 41 501 випадок;

Полтавська область – 20 701 випадок;

Рівненська область – 29 875 випадків;

Сумська область – 26 590 випадків;

Тернопільська область – 27 050 випадків;

Харківська область – 54 028 випадків;

Херсонська область – 9 633 випадки;

Хмельницька область – 28 350 випадків;

Черкаська область – 21 402 випадки;

Чернівецька область – 33 018 випадків;

Чернігівська область – 17 113 випадків.

Коронавірус в Україні 26 листопада

Станом на ранок 26 листопада коронавірус в Україні виявили ще у 15 331 особи. Це черговий антирекорд.

В Україні загалом вчора було 677 189 випадків інфікування.

За день померли 225 пацієнтів, а одужали – понад 9 тис.