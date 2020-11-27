16 218 нових випадків захворювання на коронавірус в Україні зафіксовано станом на ранок 27 листопада.
Загалом кількість інфікованих Covid-19 українців сягнула 693 407.
З них 11 909 пацієнтів померли внаслідок ускладнень, зокрема 192 – за останній день.
Одужали 326 238 хворих, з яких 8 843 людини – за добу.
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Серед нових хворих – 666 дітей та 655 медпрацівників. Також за добу госпіталізовано 2 069 хворих.
У лабораторіях за день проведено майже 73 тис. тестувань методами ПЛР та ІФА.
Найбільше нових випадків зафіксовано у Дніпропетровській області (1 773), у Києві (1 520), а також у Запорізькій (1 003), Київській (994) та Одеській (966) областях.
Ситуація з Covid-19 у регіонах:
- м. Київ – 65 539 випадків;
- Вінницька область – 16 710 випадків;
- Волинська область – 23 273 випадки;
- Дніпропетровська область – 34 888 випадків;
- Донецька область – 21 786 випадків;
- Житомирська область – 28 481 випадок;
- Закарпатська область – 22 748 випадків;
- Запорізька область – 28 229 випадків;
- Івано-Франківська область – 34 696 випадків;
- Київська область – 35 235 випадків;
- Кіровоградська область – 4 824 випадки;
- Луганська область – 6 061 випадок;
- Львівська область – 44 509 випадків;
- Миколаївська область – 17 167 випадків;
- Одеська область – 41 501 випадок;
- Полтавська область – 20 701 випадок;
- Рівненська область – 29 875 випадків;
- Сумська область – 26 590 випадків;
- Тернопільська область – 27 050 випадків;
- Харківська область – 54 028 випадків;
- Херсонська область – 9 633 випадки;
- Хмельницька область – 28 350 випадків;
- Черкаська область – 21 402 випадки;
- Чернівецька область – 33 018 випадків;
- Чернігівська область – 17 113 випадків.
Коронавірус в Україні 26 листопада
Станом на ранок 26 листопада коронавірус в Україні виявили ще у 15 331 особи. Це черговий антирекорд.
В Україні загалом вчора було 677 189 випадків інфікування.
За день померли 225 пацієнтів, а одужали – понад 9 тис.