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Факти / Україна
Валентина Летяк |

Майже 700 тис. українців заразилися Covid-19: за добу ще 16 218

16 218 нових випадків захворювання на коронавірус в Україні зафіксовано станом на ранок 27 листопада.

Загалом кількість інфікованих Covid-19 українців сягнула 693 407.

З них 11 909 пацієнтів померли внаслідок ускладнень, зокрема 192 – за останній день.

Одужали 326 238 хворих, з яких 8 843 людини – за добу.

Читайте: Коронавірус в Україні: карта поширення Covid-19

Серед нових хворих – 666 дітей та 655 медпрацівників. Також за добу госпіталізовано 2 069 хворих.

У лабораторіях за день проведено майже 73 тис. тестувань методами ПЛР та ІФА.

Найбільше нових випадків зафіксовано у Дніпропетровській області (1 773), у Києві (1 520), а також у Запорізькій (1 003), Київській (994) та Одеській (966) областях.

Ситуація з Covid-19 у регіонах:

  • м. Київ – 65 539 випадків;
  • Вінницька область – 16 710 випадків;
  • Волинська область – 23 273 випадки;
  • Дніпропетровська область – 34 888 випадків;
  • Донецька область – 21 786 випадків;
  • Житомирська область – 28 481 випадок;
  • Закарпатська область – 22 748 випадків;
  • Запорізька область – 28 229 випадків;
  • Івано-Франківська область – 34 696 випадків;
  • Київська область – 35 235 випадків;
  • Кіровоградська область – 4 824 випадки;
  • Луганська область – 6 061 випадок;
  • Львівська область – 44 509 випадків;
  • Миколаївська область – 17 167 випадків;
  • Одеська область – 41 501 випадок;
  • Полтавська область – 20 701 випадок;
  • Рівненська область – 29 875 випадків;
  • Сумська область – 26 590 випадків;
  • Тернопільська область – 27 050 випадків;
  • Харківська область – 54 028 випадків;
  • Херсонська область – 9 633 випадки;
  • Хмельницька область – 28 350 випадків;
  • Черкаська область – 21 402 випадки;
  • Чернівецька область – 33 018 випадків;
  • Чернігівська область – 17 113 випадків.

Коронавірус в Україні 26 листопада

Станом на ранок 26 листопада коронавірус в Україні виявили ще у 15 331 особи. Це черговий антирекорд.

В Україні загалом вчора було 677 189 випадків інфікування.

За день померли 225 пацієнтів, а одужали – понад 9 тис.

Джерело: МОЗ

Фото: Dreamstime

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