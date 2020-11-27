Карантин в Україні та світі – головні новини про коронавірус за 27 листопада 2020

Вакцина від коронавірусу та боротьба з Covid-19 в Україні і далі залишаються найбільш актуальними темами в суспільстві.

Найважливіші новини про коронавірус за сьогодні, 27 листопада, зібрано у матеріалі Фактів ICTV.

Ситуація з коронавірусом в Україні

Станом на п’ятницю, 27 листопада, коронавірус в Україні виявили ще у 16 218 осіб, що стало черговим невтішним антирекордом.

Загальна цифра складає 693 407 випадків.

Найвищий добовий приріст на сьогодні зафіксували у Дніпропетровській області (1 773), у Києві (1 520), а також у Запорізькій (1 003), Київській (994) та Одеській (966) областях.

Кількість летальних випадків внаслідок Covid-19 у країні становить 11 909. Одужали від коронавірусу вже 326 238 українців.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час щоденного брифінгу повідомив, що ситуація з Covid-19 залишається контрольованою, тому потреби вводити жорсткий карантин (локдаун) наразі немає.

За підрахунками міністерства, заповнюваність ліжок для хворих на коронавірус в усіх областях України становить 49,9%.

Заступник голови ОП Кирило Тимошенко заявив, що до 20 грудня 80% ліжко-місць в Україні буде забезпечено киснем. За його словами, щотижня кількість ліжко-місць, обладнаних киснем, збільшується на 3 тис.

Також Кирило Тимошенко повідомив, що рішення про локдаун буде ухвалюватися не раніше, ніж після третіх вихідних на карантині вихідного дня.

Читайте: Степанов назвав чіткий критерій, за якого оголосять локдаун

Ситуація з коронавірусом у світі

Кількість випадків Covid-19 в Німеччині перевищила 1 млн, а Італія повідомила про рекордну кількість смертей – за минулу добу внаслідок Covid-ускладнень померло 822 пацієнти.

Через рекордні коронавірусні показники Хорватія закриває усі розважальні заклади, а також заборонить весілля до Різдва.

Словаччина тим часом призупинила масове тестування громадян на коронавірус. Дані служби охорони здоров’я країни свідчать, що кількість інфікувань зростає, незважаючи на проведене кілька тижнів тому масове тестування.

Успішність локдауну довели в одному зі штатів Австралії. У Вікторії майже три місяці діяв жорсткий карантин, а вже сьогодні влада штату повідомила, що місяць пройшов без жодного нового випадку коронавірусу.

В США на тлі карантинного святкування Дня подяки третій день підряд фіксують понад 180 тис. випадків коронавірусу.

За словами президента Дональда Трампа, поставки вакцини розпочнуться наступного тижня. Першочергово вакцина потрапить до медичних працівників та пенсіонерів.

А от президент Бразилії Жаїр Болсонаро заявив, що країна не планує приймати вакцину проти коронавірусу. Політик пояснив це скептицизмом щодо її ефективності.

Більш детальну статистику коронавірусу в світі читайте у матеріалі Фактів ICTV.