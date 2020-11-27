Карантин вихідного дня не показав ефективного результату в боротьбі з поширенням коронавірусу. Тому потрібно запроваджувати локдаун.

Таку думку в ефірі одного з телеканалів висловив глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан.

– Необхідно запровадити локдаун у всій країні найближчим часом. Карантин вихідного дня не показав результату щодо ефективності, – зазначив Рубан.

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Також глава Держспоживслужби додав, що наразі розглядати ситуацію з поширенням Covid-19 в окремих регіонах не доцільно.

Тим часом міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що не бачить підстав для жорсткого карантину.

За його словами, заповненість ліжок для хворих на коронавірус в усіх областях України становить 49,9%. Хоча це високий показник, але ситуація контрольована.

Також він додав, що наступного тижня МОЗ зможе чітко сказати, чи був ефект від запровадження карантину вихідного дня.

Джерело: Україна 24