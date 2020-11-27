Скільки українців планують вакцинувати від Covid-19 у 2021 році

У 2021 році вакцинувати від коронавірусу планують понад 20,8 млн українців.

Про це під час круглого столу за результатами першого року впровадження Стратегії імунопрофілактики повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

– Ми маємо сьогодні цифру, яку затвердили під час засідання штабу, у 20 млн 851 тис. людей – це ті, кого ми хочемо і намагатимемося охопити щепленням проти коронавірусної хвороби. З них 4 млн вакцинують в межах механізму Covax, а для інших 16 млн передбачаємо кошти в держбюджеті, щоб закупити вакцину.

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Передусім, вакцинуватимуть медичних працівників, військовослужбовців, працівників соцсфери, а також осіб, які перебувають у спеціалізованих закладах (інтернатах, будинках для осіб похилого віку), та персонал цих закладів.

Наступними будуть ті, хто належать до групи медичного ризику, тобто люди від 60 років, у яких є соматичні захворювання.

За словами Ляшка, в держбюджеті передбачено 2,6 млрд грн на закупівлю вакцини. Також Україна очікує отримати гроші від Європейського інвестиційного та Світового банків.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що країна докладає зусиль, щоб бути однією із перших, хто отримає препарат.

Водночас у ВООЗ зазначили, що Україна отримає першу партію вакцини від коронавірусу у другому кварталі 2021 року.