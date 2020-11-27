На місцевих виборах у Чернівцях не змогли обрати міського голову у першому турі, тому 29 листопада відбудеться повторне голосування.

У виборчому бюлетені два кандидати на посаду мера:

Роман Клічук – представник партії Єдина альтернатива;

Віталій Михайлішин – від партії Команда Михайлішина.

Читайте: Чернівчанам виплатять по 1 тис. грн перед другим туром виборів мера

За результатами першого туру, який відбувся 25 жовтня, вони отримали найбільшу кількість голосів виборців: Клічук – 27,29%, а Михайлішин – 21,33 %.

Результати другого туру виборів мера Чернівців мають бути встановлені не пізніш як на пʼятий день з дня повторного голосування, тобто до 4 грудня 2020 року включно.

Другий тур виборів у Кривому Розі

У Кривому Розі другий тур місцевих виборів 2020 перенесли на 6 грудня, оскільки чинний мер Юрій Вілкул зняв свою кандидатуру через проблеми зі здоров’ям.

Тепер за крісло мера боротимуться Дмитро Шевчик від Слуги народу і Костянтин Павлов від Опозиційною платформи – За життя.

Саме останній отримав шанс стати новим мером після відмови Вілкула.