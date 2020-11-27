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Факти / Україна / Суспільство
Оксана Доротюк |

У Києві за 11 місяців на 34,5% скоротилась кількість нових шлюбів

У Києві за останні 11 місяців, починаючи з січня до листопада 2020 року, уклали на 34,5% менше шлюбів, ніж за цей самий період у 2019 році.

Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

 – У Києві за попередній тиждень побралися 354 пари. А розлучилися – 67 родин. Усього з березня цього року шлюб узяли 13 604 пари. Розлучилися ж – 2 310. У порівнянні з минулим роком за цей період кількість зареєстрованих шлюбів у столиці зменшилася на 34,5%, – повідомив мер столиці.

Читайте: Як подати документи на шлюб або розлучення під час карантину

Окрім того він зазначив, що кількість розлучень за цей період також скоротилася – на 19%.

Скільки шлюбів за період карантину

За період впровадження карантину в Україні 4,5 тис. пар одружилися, розірвали шлюб за період карантину 1,4 тис. пар.

Найбільший показник одружень зафіксовано в Києві, Харківській, Львівській, Київській та Дніпропетровській області.

Джерело: КМДА

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